15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu.

Alev alev yanan dev tanker Trabzon’a sığındı: Onarım sırası bekliyor - Resim : 1

Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alev alev yanan dev tanker Trabzon’a sığındı: Onarım sırası bekliyor - Resim : 2

Gemi saldırı sonrası tamir işlemleri için Trabzon'a gelirken, 17 Temmuz günü Trabzon'un Sürmene ilçesine ulaşarak açığa demirledi. Gemi 5 gündür Sürmene ilçesinde açıklarında tersanede tamir için sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

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