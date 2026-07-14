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Kaynak: DHA

Yangın, saat 19.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, İ.Ç.’ye ait evin mutfağındaki tüp, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangına müdahale eden İ.Ç. ile F.Ç., alev alan tüpü balkona çıkarmaya çalıştıkları sırada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, diğer odalara ve apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.Ç., hastanede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle ileri tedavi için ambulansla Diyarbakır’daki hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.