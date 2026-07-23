Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek 2026-ALES/2 sınavı için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

ALES/2 giriş belgeleri yayımlandı: Adaylar sınav yerlerini öğrenebilecek - Resim : 1

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren giriş belgelerine ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Yetkililer, sınav günü için önemli bir uyarıda da bulundu. Buna göre adaylar, 2 Ağustos’ta saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Açıklamada, adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav saatinden önce belirtilen merkezlerde hazır bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.