Ünlü oyuncu, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Babası Aydoğan Demir’in vefat ettiğini duyuran Birsu Demir, babasının Datça’da toprağa verildiğini açıkladı.
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal
“Alemin Kralı” dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Birsu Demir, baba acısıyla sarsıldı.Derleyen: Hande Karacan
Duygularını dile getirirken şair Özdemir Asaf’ın dizelerinden alıntı yapan Demir, paylaşımına şu sözleri ekledi:
"Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin
Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin
Varlığım varlığından bir nefes aldığında
Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar"
Paylaşımının sonunda ise “Zorlu sevdam, hoşça kal” notunu düşen Demir, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı. Oyunculuğu kadar içten paylaşımlarıyla da tanınan genç oyuncunun bu kaybı, hayranlarını derinden etkiledi.
BİRSU DEMİR KİMDİR?
14 Mayıs 1999’da İstanbul’da doğan Birsu Demir, eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro eğitimi alarak devam etti.
Çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında yer alan Demir, “Alemin Kıralı” dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazındı. Birçok dizi ve filmde de rol alan genç oyuncu, hem yeteneği hem de samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.