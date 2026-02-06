Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal

Çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında yer alan Demir, “Alemin Kıralı” dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazındı. Birçok dizi ve filmde de rol alan genç oyuncu, hem yeteneği hem de samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.