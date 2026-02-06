Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal

Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal

“Alemin Kralı” dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Birsu Demir, baba acısıyla sarsıldı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 1

Ünlü oyuncu, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Babası Aydoğan Demir’in vefat ettiğini duyuran Birsu Demir, babasının Datça’da toprağa verildiğini açıkladı.

1 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 2

Duygularını dile getirirken şair Özdemir Asaf’ın dizelerinden alıntı yapan Demir, paylaşımına şu sözleri ekledi:

2 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 3

"Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin

Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin

Varlığım varlığından bir nefes aldığında

Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar"

3 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 4

Paylaşımının sonunda ise “Zorlu sevdam, hoşça kal” notunu düşen Demir, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı. Oyunculuğu kadar içten paylaşımlarıyla da tanınan genç oyuncunun bu kaybı, hayranlarını derinden etkiledi.

4 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 5

BİRSU DEMİR KİMDİR?

14 Mayıs 1999’da İstanbul’da doğan Birsu Demir, eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro eğitimi alarak devam etti.

5 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 6

Çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında yer alan Demir, “Alemin Kıralı” dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazındı. Birçok dizi ve filmde de rol alan genç oyuncu, hem yeteneği hem de samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

6 7
Alemin Kralı'nın Oben’i Birsu Demir baba acısıyla yıkıldı: Zorlu sevdam, hoşça kal - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro