Türk televizyon tarihinin sevilen komedi yapımlarından Alemin Kıralı, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.
Baba-kız rolüyle seyirci karşısına çıkan Birsu Demir (Oben) ve Şafak Sezer (Aslan), dizide sevilen karakterler arasındaydı.
Sezer ve Demir, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarını sevindiren paylaşımda bulundu.
Birsu Demir, Şafak Sezer ile bir araya geldiği anları Instagram hesabından "Aslan baban?" notuyla paylaştı.
İkilinin sürpriz buluşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.