Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, 2021-2022 sezonunda da Kırmızı-Siyahlı formayı terleten Sırp forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2021-2022 sezonunda da formamızı giyen forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı."

"Kariyerinde Kızılyıldız, Ferencvaros, Toulouse ve Atalanta gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncumuz, ülkesi Sırbistan ile A takım ve alt yaş kategorilerde milli formayı terletti."

"Aleksandar Pesic'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."