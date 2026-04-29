Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. G.K. (60) idaresindeki 16 BTD 66 plakalı hafif ticari araç, evinin karşısındaki marketten ekmek alıp yolun karşısına geçmek isteyen Feriha Kapitan'a çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulup yere düşen kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feriha Kapitan, kurtarılamadı. Kapitan’ın hastaneye gelen yakınları, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.