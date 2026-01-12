Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Kristy Scott, eşi Desmond Scott’a boşanma davası açtı. ABD basınında yer alan haberlere göre Kristy Scott, evliliğin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvururken, dava dosyasında sadakatsizlik iddiaları yer aldı.

Boşanma haberinin ardından sosyal medyada hızla yayılan söylentilerde, Desmond Scott’ın evlilik sürecinde birden fazla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddialar arasında, Scott’ın hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkiler yaşadığına dair söylentiler de bulunuyor. Ancak bu detayların resmî belgelerle doğrulanmadığı, sosyal medya kaynaklı paylaşımlara dayandığı belirtiliyor.

Sosyal medyada eski videolar gündeme geldi

Boşanma haberinin yayılmasının ardından çiftin geçmişte paylaştığı videolar da yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Kristy ve Desmond Scott’ın birlikte alışveriş yaptıkları eski bir video, sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, videolardaki beden dili ve diyaloglar üzerinden ilişkiye dair yorumlar yaptı.



“Astroloji 2022’de tahmin etmişti” iddiası

Olayın ardından bazı astroloji hesapları, çiftin ayrılığının 2022 yılında yapılan yorumlarla “önceden tahmin edildiğini” öne sürdü. Bu paylaşımlar kısa sürede viral olurken, söz konusu iddiaların bilimsel ya da resmî bir dayanağı bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür içeriklerin daha çok sosyal medya etkileşimi amaçlı üretildiğine dikkat çekiyor.



Desmond Scott’tan açıklama

Desmond Scott, iddiaların ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, evlilik sürecinde “hatalı kararlar verdiğini” kabul eden Scott, yaşananlar için pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ancak açıklamada, aldatma iddialarına ilişkin net bir doğrulama ya da inkâr yer almadı.



Süreç nasıl devam edecek?

Boşanma davasının detayları ve iddiaların hukuki sürece nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Çifte yakın kaynaklar, sürecin özellikle çocuklar nedeniyle gözlerden uzak yürütülmesinin istendiğini belirtiyor.





Kristy Scott Kimdir?

Kristy Scott, TikTok ve Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Amerikalı bir sosyal medya fenomenidir. Aile yaşamı, günlük vloglar ve eğlence içerikleriyle tanınan Scott, uzun yıllar eşiyle birlikte içerik üretmiştir.

Desmond Scott Kimdir?

Desmond Scott, Kristy Scott ile birlikte sosyal medyada “ideal aile” imajı üzerinden içerikler üreten bir dijital içerik üreticisidir. Çift, evlilikleri boyunca ortak projeler ve videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.