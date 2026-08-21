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Kanada’nın petrol ve doğalgaz bakımından zengin eyaleti Alberta, özerklik konusunda bağlayıcı nitelikte bir halk oylaması yapmayı değerlendiriyor.

CBC News’ün aktardığına göre, eyalet genelinde gerçekleştirilen toplantıların akabinde 300 bini aşkın vatandaş imza vererek ayrılık talebini dile getirdi. Söz konusu imza girişimi, mahkeme kararıyla askıya alındı.

Davaya bakan hakim, ayrılma kararından doğrudan etkilenecek olan ve 'İlk Uluslar (First Nations)' olarak bilinen yerli topluluklarla anayasa gereği yapılması zorunlu olan istişare sürecinin işletilmediğini özellikle belirtti.

OYLAMA YAPILACAK

TRT Haber’in aktardığına göre Alberta Başbakanı Danielle Smith, mahkeme kararını temyize götürdüklerini duyurdu. Yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı ve oylamanın yapılacağını duyurdu.

Eyaletin eski başbakan yardımcısı Thomas Lukaszuk liderliğindeki ayrılık karşıtı ‘Sonsuza Dek Kanadalı (Forever Canadian)’ hareketiyse Kanada’da kalma yönünde 400 binden fazla imza topladı.

Referandumda oy kullanacak vatandaşlara iki seçenekli bir tercih verilecek:

Alberta, Kanada’nın bir eyaleti olarak kalmaya devam etmelidir. Alberta hükümeti, Alberta’nın Kanada’dan ayrılıp ayrılmaması konusunda bağlayıcı bir eyalet referandumu düzenlemek için Kanada Anayasası uyarınca gerekli hukuki süreci başlatmalıdır.

İkinci seçeneğin daha fazla oy alması halinde, Kanada’dan ayrılmak için referandum düzenlenecek.