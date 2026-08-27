ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden ‘Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.
Alaska’da uçak suya düştü: 4 ölü
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ABD’nin Alaska eyaletinde Anchorage’dan kalkan Piper PA-24 tipi küçük uçak Seldovia’da suya düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
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