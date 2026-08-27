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Kaynak: DHA

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden ‘Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.