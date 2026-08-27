ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinden hareket eden ‘Piper PA-24' tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü bildirildi. Yetkililer, Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Uçak düştü: 12 kişi hayatını kaybetti: ABD'de feci kazaUçak düştü: 12 kişi hayatını kaybetti: ABD'de feci kazaGündem