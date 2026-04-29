Van Gölü’nün saklı hazinesi inci kefalleri için büyük göç yolculuğu başladı; dereler balıkların görsel şölenine sahne oluyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bu eşsiz türün üreme dönemini korumak için 7/24 nöbete başlarken, kaçak avcılığa karşı 'avlamayın, satmayın' uyarısında bulundu.
Alaska değil Van: İnci kefallerinin zor yolculuğu başladı
İNCİ KEFALİNİN ZORLU YOLCULUĞU BAŞLADI
Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan endemik tür inci kefali, üreme döngüsünü tamamlamak üzere tatlı sulara doğru "tersine göç" yolculuğuna çıktı. 15 Nisan itibarıyla başlayan bu zorlu süreçte balıklar, Alaska’daki somonları aratmayan bir çabayla akıntının tersine yüzerek engelleri adeta uçarak aşıyor.
SU SICAKLIĞI ÖLÇÜLDÜ: GÖÇ TAM GAZ
İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi’nde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Kemal Pala, su sıcaklığının 13 dereceye ulaşmasıyla göçün hızlandığını belirtti.
Pala, balıkların biyolojik saatlerinin su sıcaklığına göre çalıştığını ve şu anki koşulların üreme göçü için ideal olduğunu vurguladı.
7/24 KESİNTİSİZ KORUMA MESAİSİ
15 Temmuz’a kadar sürecek olan av yasağı boyunca; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri koordineli bir şekilde sahada olacak. Akarsu yataklarında kaçak avcılığa geçit vermemek için sıkı denetimler uygulanırken, koruma çalışmaları sayesinde balık popülasyonunda son yıllarda ciddi bir artış gözlemlendiği açıklandı.
"VAN’IN DEĞERİNE SAHİP ÇIKIN"
İnci kefalinin bölge için paha biçilemez bir değer olduğunu hatırlatan yetkililer, vatandaşlara “balıkları avlamama” çağrısında bulundu. Üreme dönemindeki balıklara dokunulmaması gerekiyor. Yasak dönemde satışa sunulan balıklar satın alınmamalı.
Pala, “Kaçak avcılık yapanlara duyurumuz şudur. Kesinlikle balığı avlamasınlar, satmasınlar ve sattırmasınlar. Avlayanlar ve satanları da gerekli yerlere ihbar etsinler. Çünkü bu inci kefali Van'ımızın büyük değeri. Bu değere hepimizin sahip çıkması gerekir" dedi.