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Kaynak: AA

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çıkan arazi yangını, çevredeki tarım alanlarında hasara yol açtı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin konutlara ulaşması engellendi.

Hacıbey Mahallesi’ndeki Yeni Mezarlık mevkisinde bulunan boş arazide, kuru otların yanmaya başlamasıyla yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki zeytinlik ve incir bahçesine kadar ilerledi.

İhbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Alaşehir Orman İşletme Şefliği personeli bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 3 arazöz ve 1 su tankeriyle destek verildi. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının etkilediği alanın büyüklüğü de yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Yaklaşık 150 dekar arazinin zarar gördüğü belirlenirken bu alanın 12 dekarının zeytinlik olduğu tespit edildi.

Alevlere müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan Samet Keskin, alevleri görünce itfaiyeye haber verdiğini belirterek, "Yangını gördüm, koştum geldim. Önüne geçmeye çalıştım, itfaiyeyi aradım. Yangın burada durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti." dedi.

Bahçesi zarar gören Ali Zangal ise can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu dile getirdi.