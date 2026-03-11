Manisa Alaşehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir kişi, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bilgisi edinildi.

170 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ



Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, durumundan şüphelenilen 20 yaşındaki Ü.K. isimli şahıs durdurulmak istendi.

Şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.