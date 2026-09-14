Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan M.U. (62) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Karşı şeride geçen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 17 kişiden 14’ü yaralandı. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.