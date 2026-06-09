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Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı (EUDA); AB üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'ten elde edilen veriler ışığında hazırladığı "2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu"nu Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Raporda, uyuşturucu piyasalarının giderek daha karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı vurgulanırken, can kayıplarının büyük bir kısmının birden fazla maddenin aynı anda kullanılmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Uzmanlar, özellikle piyasaya yeni sürülen yüksek etkili "sentetik opioidlerin" en büyük endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki arzın nitelik değiştirdiğine dikkat çekilen raporda, uyuşturucu kullanımına dair şu çarpıcı verilere yer verildi:

Yeni Maddeler: Avrupa'da 2009 yılından bu yana 95 yeni sentetik opioid tespit edildi. Yasa dışı üretim ağlarının hız kesmediği piyasada, yalnızca 2025 yılında 7 yeni sentetik opioid türü ilk kez kayda geçti.

Esrar Tüketimi: Esrar, kıtada en yaygın kullanılan yasa dışı madde olma özelliğini koruyor. Son 1 yıl içinde yaklaşık 24,9 milyon yetişkinin esrar kullandığı tahmin ediliyor.

Kokain Talebi: Kokain kullanımı yüksek seviyelerini korurken, son 1 yılda yaklaşık 4,3 milyon kişinin bu maddeyi tükettiği değerlendiriliyor. 2024 yılında kokain bağımlılığı nedeniyle ilk kez tedavi başvurusunda bulunanların sayısı ise yaklaşık 37 bine ulaştı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı sürekli yeni taktikler geliştirdiği ifade edildi. Örgütlerin artık büyük lojistik merkezler yerine daha küçük limanları, açık deniz transferlerini, insansız hava araçlarını (İHA) ve gelişmiş gizleme tekniklerini daha yoğun şekilde kullandığı aktarıldı.

Raporda, Avrupa genelinde sentetik uyuşturucu üretiminin güvenlik ve halk sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilirken, Türkiye'nin uyuşturucu üretimine karşı yürüttüğü mücadeleye de dikkat çekildi. Bu kapsamda, Türkiye'de 2024 yılı içerisinde 5 metamfetamin üretim tesisi ile 1 kokain üretim tesisinin tespit edilerek faaliyetlerine son verildiği açıklandı.

Basın toplantısında konuşan AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ve EUDA İcra Direktörü Dr. Lorraine Nolan, duruma ilişkin şu uyarılarda bulundu:

Magnus Brunner (AB Komisyonu Üyesi): “Avrupa Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu kullanımının insan üzerindeki ağır bedelini gözler önüne sermektedir. Tehlikeli yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve yasa dışı kaçakçıların faaliyetlerini sona erdirmek için tüm imkanların kullanılması gerektiğinin altını çizen Brunner, "Uluslararası işbirliğini güçlendirerek bu suç ekonomisine karşı küresel bir mücadele cephesi oluşturuyoruz."

Dr. Lorraine Nolan (EUDA İcra Direktörü): "Uyuşturucu piyasaları hızla değişirken, Avrupa sokaklarında bulunan maddelerin çeşitliliği giderek daha öngörülemez hale gelmektedir. Bu durum riskleri artırmaktadır. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan yüksek etki gücüne sahip maddeler kullanabilmektedir. Güvenilir verilerin önemi bugün her zamankinden daha fazladır."