Pazartesi sendromu, modern iş dünyasının en yaygın psikolojik bariyerlerinden biri. Cuma akşamının hafifliği yerini pazar gecesi huzursuzluğuna bıraktığında, aslında süreç çoktan başlamış oluyor. Uzmanlar, bu durumun tamamen zihinsel bir geçiş yönetimi sorunu olduğunu belirtiyor. İşte pazartesi gününü bir yük olmaktan çıkarıp verimli bir başlangıca dönüştürecek stratejiler:

CUMA GÜNÜNDEN HAZIRLIK YAPIN

Pazar gecelerini ertesi günün stresini düşünerek geçirmek yerine, kendinize odaklanın. Ağır yemeklerden kaçının, dijital ekran sürenizi azaltın ve kaliteli bir uyku uyuyun. Pazartesi sabahına dinlenmiş bir zihinle başlamak, sendromun etkisini yarı yarıya azaltır.

Pazartesi sabahı iş başı yaptığınızda masanızda biriken devasa bir yapılacaklar listesi görmek motivasyonunuzu baltalar. Bu yüzden cuma gününün son saatlerini, sonraki haftayı planlamaya ve masanızı düzenlemeye ayırın. Temiz bir masa ve hazır bir plan, haftaya kontrol hissiyle başlamanızı sağlar.

SABAH RUTİNİNİ KEYİFLİ HALE GETİRİN

Yataktan fırlayıp aceleyle evden çıkmak yerine, kendinize zaman tanıyın. Sevdiğiniz bir müzik eşliğinde kahvaltı yapmak, kısa bir yürüyüş veya favori kahvenizi yudumlamak, sabahı bir "zorunluluk" olmaktan çıkarıp keyifli bir ritüele dönüştürür.

Pazartesi gününün ilk saatlerine en zor ve stresli toplantıları koymaktan kaçının. Haftanın ilk mesaisini daha çok e-postaları düzenlemek, haftalık planı gözden geçirmek ve ekiple kahve eşliğinde kısa sohbetler etmek gibi hafif işlerle açın. Eğlenceyi sadece hafta sonuna sıkıştırmayın. Pazartesi akşamı için bir arkadaş buluşması, güzel bir film seansı veya sevdiğiniz bir yemeği sipariş etmek gibi küçük planlar yapın. Böylece gün boyu odaklanacağınız şey sadece iş değil, akşamki ödülünüz olur.