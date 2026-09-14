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Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Museum Boijmans Van Beuningen, 10 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitiren kavramsal sanatçı Wim T. Schippers’ın anısını yaşatmak amacıyla sıra dışı bir enstalasyona ev sahipliği yapıyor. Sergi kapsamında müzenin 25 metrekarelik zemin alanı, toplamda 360 kilogram ağırlığında fıstık ezmesiyle kaplandı.

ARAŞTIRMACI ROLÜ ÜSTLENEN ZİYARETÇİLER

Sanatçının geleneksel sanat algısını sorgulamak amacıyla ilk kez 1969 yılında hayata geçirdiği "Pindakaasvloer" (Fıstık Ezmesi Zemin) isimli ikonik eser, Schippers’ın hazırladığı 20 maddelik uygulama planına tam bağlı kalınarak yeniden oluşturuldu. Bir firma tarafından bağışlanan 40 kova fıstık ezmesi, iki müze görevlisinin yoğun çalışması sonucu sıvama malasıyla zemine 2 santimetre kalınlığında yayıldı. Eser, sanatçının cam kırıkları ve tuz gibi malzemeleri kullandığı "Floor Covering Series" (Zemin Kaplama Serisi) çalışmalarının ilk halkası olma özelliğini taşıyor.

GİZEMLİ KOKUNUN İZİNİ SÜRMEK

Sanatın sınırlarını ve izleyici müdahalesini sorgulayan enstalasyon, geçmiş yıllardaki sergilenme süreçlerinde de ilginç anlara sahne olmuştu. Sanatçının 1997'de Utrecht'teki Central Museum'da düzenlenen sergide basın mensuplarına yönelttiği "Hepimizin burada durup fıstık ezmesine bakması harika değil mi?" sorusu akıllarda yer etmiş, hatta bazı ziyaretçiler eserin üzerine ekmek dilimleri ve çikolata parçacıkları bırakarak sergiye müdahalede bulunmuştu.

ALERJİSİ OLANLARA KRİTİK UYARI

Müze yönetimi, sergi salonuna yayılan yoğun aroma nedeniyle fıstık alerjisi olan ziyaretçileri oluşabilecek sağlık risklerine karşı uyardı. Herhangi bir sağlık hassasiyeti bulunmayan sanatseverler ise sergi alanında doğrudan "kokuyu takip ederek" eseri deneyimlemeye davet edildi. Anma sergisi, 6 Eylül 2026 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.