Zonguldak Alaplı’da çevre gönüllüleri ve bölge halkının, yaşam alanlarını korumak için başlattığı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. İlçede dere yatağı üzerine inşa edilmesi planlanan Yat İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi hakkında yargı son sözü söyleyerek, Valilik tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

MAHKEME: "DOĞRUDAN SEL TAŞKIN ALANI"

Zonguldak İdare Mahkemesi’nde görülen davada, projenin planlandığı sahanın konumu dikkat çekti. Akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, projenin doğrudan sel taşkın alanı ve dere yatağı içerisinde kaldığı net bir şekilde ifade edildi. Mahkeme heyeti, bu durumu insan yaşamı ve çevre sağlığı açısından telafisi imkansız bir risk olarak değerlendirdi.

TARIM ARAZİLERİ VE İÇME SUYU RİSK ALTINDA

İptal kararının gerekçelerinde projenin bölge ekonomisi ve ekolojisi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilirken, hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Raporda; proje sahasının birinci sınıf tarım arazisi ve sulak alan niteliği taşıdığı, Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi durumunda ise Alaplı şehir merkezi ile çevre köylerin kullandığı içme suyu kaynaklarının ciddi bir kirlenme ve tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı açıkça vurgulandı.

HALKIN SESİ YANKI BULDU

Daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan risk raporlarına rağmen projenin devam ettirilmeye çalışılması bölge sakinlerinin sert tepkisine neden olmuştu. Geçmişte yaşanan sel felaketlerinin acı hatıralarını hatırlatan çevre sakinleri, dere yatağındaki her türlü yapılaşmanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulamıştı. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, bölgedeki ekolojik dengenin korunması adına kritik bir adım atılmış oldu.