Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrılarak Antalya'ya doğru yol alan 264 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi.

Edinilen bilgilere göre gemide ağırlıklı olarak İngilizlerden oluşan 1.767 yolcu ile 728 mürettebat görev yapıyor.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından karaya çıkan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Bazı ziyaretçiler ise ilçe merkezinde vakit geçirerek alışveriş yapmayı tercih etti.

Kruvaziyer gemisinin, akşam saatlerinde Güney Kıbrıs'taki Limasol Limanı'na doğru seyrine devam edeceği belirtildi.