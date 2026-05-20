Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Dünya Kupası’nda Arjantin ve Brezilya’yı doğal favoriler arasında gösterirken, asıl şampiyonluk adayının Fransa olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı ayrıca İspanya ve Portekiz’i “gizli favori” olarak değerlendirdi.

AA muhabirine turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Pereira, Dünya Kupası’nın her maçın ayrı önem taşıdığı zorlu bir organizasyon olduğunu ifade etti. Portekiz’in kadro kalitesine dikkat çeken teknik adam, grup aşamasının rakipten bağımsız şekilde geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Portekiz Milli Takımı’nın yüksek seviyedeki oyunculara sahip olduğunu belirten Pereira, kadroda çok sayıda dünya yıldızının bulunduğunu ve her pozisyonda üst düzey alternatifler olduğunu dile getirdi. Takımın farklı kombinasyonlarla güçlü bir yapı oluşturabileceğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ve Rúben Dias gibi isimlerin yanı sıra Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok oyuncunun Portekiz’i üst seviyeye taşıdığını aktaran Pereira, bu kadronun şampiyonluk için yeterli kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Turnuvanın formatının hata kabul etmediğini belirten Portekizli teknik direktör, grup maçlarında alınacak sonuçların belirleyici olacağına dikkat çekti. Buna rağmen Portekiz’in her rakibe karşı mücadele edebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Şampiyonluk adayları arasında Arjantin ve Brezilya’nin her zaman güçlü adaylar olduğunu belirten Pereira, Fransa’nın ise bu turnuvanın en güçlü şampiyonluk favorisi olduğunu söyledi.

İspanya ve Portekiz’i “sürpriz yapabilecek takımlar” olarak nitelendiren Pereira, bu iki ülkenin kadro kalitesiyle turnuvada ileri aşamalara ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca Alanyaspor’dan Elia Meschack’ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla turnuvada yer alacağını da hatırlattı.

Katar’da düzenlenen önceki turnuvada Arjantin’in Lionel Messi etrafında ortaya koyduğu performansa benzer bir motivasyonun bu kez Cristiano Ronaldo için yaşanabileceğini belirtti.

Türkiye’den genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ hakkında da konuşan Pereira, oyuncunun milli takım için alternatif olabileceğini, ancak kararın teknik ekibe ait olduğunu ifade etti.