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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da bir dönem resmen sona erdi.

Akdeniz temsilcisi, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Efecan Karaca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, Efecan Karaca'nın yalnızca futbolculuğuyla değil, mücadeleci karakteri ve kulübe olan bağlılığıyla da Alanyaspor'un simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımıza, bugüne kadar verdiği tüm emekler ve yaşattığı unutulmaz gururlar için sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

13 YILLIK HİKAYE SONA ERDİ

2013 yılında Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, kulübün 2. Lig'den Süper Lig'e yükselişinde önemli rol oynadı.

Yıllar boyunca takım kaptanlığı görevini üstlenen tecrübeli futbolcu, Alanyaspor'un Süper Lig'deki en başarılı dönemlerinin de önemli parçalarından biri oldu.

ALANYASPOR'DA 434 MAÇTA 38 GOL ATTI

Alanyaspor kariyerinde 434 resmi karşılaşmada forma giyen Efecan Karaca, 38 gole imza attı.

Kulüp tarihinin en fazla forma giyen ve en çok iz bırakan oyuncularından biri olan deneyimli futbolcu, taraftarların hafızasında özel bir yer edinmeyi başardı.