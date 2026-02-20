Alanya Oba Stadı'nda düzenlenecek karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan 22 haftasında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler 33 puanla 6. sırada konumlandı. Geçen hafta evinde Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Başakşehir'in 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Corendon Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 10. sıraya yerleşti. Turuncu-yeşilliler, son 5 lig maçında 5 puan elde etti.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelesi 1-1 berabere bitmişti.