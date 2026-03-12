Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yayın geliri dağıtımında şampiyonlar payının kaldırılması üzerine resmi sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

ALANYASPOR: 'TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE YÖNETİMİNİ KUTLUYORUZ'

Alanyaspor mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 futbol sezonundan itibaren yayın geliri dağıtımındaki şampiyonlar payının, Trendyol Süper Lig’deki tüm takımlara eşit olarak verilmesi yönünde tarihi bir karar alma iradesini ortaya koyan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutluyor, tebrik ve teşekkür ediyoruz.