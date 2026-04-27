Samsunspor, Corendon Alanyaspor’u 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında önemli bir galibiyet aldı.

UZATMA ANLARINDA 3 GOL

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Samsunspor’un gollerini 37. dakikada Elayis Tavşan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Ev sahibi Alanyaspor’un golleri ise 90+6’da Güven Yalçın ve 90+7’de Meschack Elia’dan geldi.

Maçta son dakikalarda gelen goller dikkat çekerken Samsunspor, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 45’e yükseltti. Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise lider Galatasaray’ı sahasında konuk edecek.