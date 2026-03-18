Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Alanyaspor evinde Kocaelispor'u ağırladı.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazanarak ligde 4 maç sonra galibiyet almayı başardı.

Alanyaspor’un gollerini sırayla Hadergjonaj (26. dk), H. Ui-jo (31. dk), Lima (63. dk), İbrahim Kaya (81. dk) ve Janvier (88. dk) kaydetti.

Akdeniz ekibi, aldığı galibiyetle beraber puanını 31'e yükseltti; Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.

HADERGJONAJ YILDIZLAŞTI

Maçın ilk golünü kaydeden Hadergjonaj, 2. ve 3. gollerin asistlerini de yaparak maça damgasını vurdu.

31 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte bu sezon takımına 8 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlamış oldu.

KOCAELİSPOR DÜŞÜŞTE

Körfez ekibi, aldığı yenilgiyle birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 4. mağlubiyetini yaşamış oldu. Kocaelispor, son olarak evinde Konyaspor’a 2-1 yenilmişti.

Öte yandan, Selçuk İnan, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımının başında yer alamadı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Alanyaspor ligde bir sonraki maçta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.