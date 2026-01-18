Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor'a konuk oldu.

ALANYASPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek isteyen Fenerbahçe kritik maçın ilk dakikalarında Hadergjonaj'ın attığı golle geri düştü.

Bu gole Anderson Talisca ile 10 dakika dolmadan cevap veren Sarı Lacivertliler, 27. dakikada Makouta'nın golüne engel olamadı.

Alanyaspor ikinci kez öne geçtiği karşılaşmada ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak yeni transferi Musaba ile 52'de bir kez daha skora eşitliği getirdi.

TALISCA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Zorlu mücadelede ikinci yarıda erken bulduğu golle rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkmasıyla geç de olsa 3-2 öne geçmeyi başardı.

Kalan dakikalarda bu kez Alanyaspor puan için yüklenirken Fenerbahçe yakaladığı hızlı ataklarla rakibini cezalandırmaya çalıştı. Ancak 5 gole sahne olan maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY İLE PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ

Ligde namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe puanını 42'ye yükselterek ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı da 1 puana indirdi.

Alanyaspor ise 4 maç sonra mağlubiyetle tanışarak 21 puanda kaldı.