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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanyaspor'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldi.

İki takım da mücadele boyunca gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Corendon Alanyaspor, ligde 12 puanla 6. sırada yer aldı. Erzurumspor FK ise puanını 8'e yükselterek 12. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ

Corendon Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.