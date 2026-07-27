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Kaynak: Haber Merkezi

Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.