Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.
İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ 1 PUANLA BAŞLADI
Volkan Demirel'in yeniden teknik direktörlük görevine gelmesiyle ilk maçına çıkan başkent temsilcisi zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı.
ALANYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Karşılaşmada baskılı oynununa rağmen girdiği pozisyonları bir türlü sonuçlandıramayan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı.
Bu sonuçla Alanyaspor 27, Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi. Alanyaspor gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.