Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCİ VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ 1 PUANLA BAŞLADI

Volkan Demirel'in yeniden teknik direktörlük görevine gelmesiyle ilk maçına çıkan başkent temsilcisi zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmayı başardı.

ALANYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Karşılaşmada baskılı oynununa rağmen girdiği pozisyonları bir türlü sonuçlandıramayan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı.

Bu sonuçla Alanyaspor 27, Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi. Alanyaspor gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.