Turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, geniş alanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda 4’lü turnuvayla tamamlandı. Akdeniz temsilcisi, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Dünkü idmanda aldığı darbe nedeniyle burun kemiği kırılan Efecan Karaca, Anatolia Hospital Alanya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede sahalara dönmesinin beklendiği bildirildi.