Türkiye Kupası A Grubu’nun son hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Alanya Oba Stadyumu’nda oynana maçı Çağdaş Altay yönetiyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11’LER

Alanyaspor: Victor, Fatih, Aliti, Viana, Efecan, Enes, Makouta, Janvier, Hagi, İbrahim, Güven.

Galatasaray: Günay, Boey, Jakos, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sane, Barış, Ahmed.

ALANYASPOR 0- 2 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Alanyaspor - Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

4' Galatasaray’ın atağında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.

🦁 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan bulduğu golle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/VM12uJHxeM — A Spor (@aspor) March 3, 2026

BARIŞ PENALTI GOLÜYLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

6' Barış Alper Yılmaz, penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY BARIŞ'LA 2. GOLE YAKLAŞTI

10' Leroy Sané’nin ortasında Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Victor ise topu son anda çelerek gole izin vermedi.

ALANYASPOR BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI

14' İbrahim Kaya’nın ortasında, Efecan’dan önce Sacha Boey kafayla araya girdi. Top kornere çıktı.

ALANYASPOR SAVUNMASI KADEMEYE GİRDİ

25' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sane, Boey'i hareketlendirmeye çalıştı Aliti, kademeye girdi.

✨ Leroy Sane'nin şık çalımları ve enfes pası, Renato Nhaga'nın ilk golü!



🦁 Galatasaray, Alanya deplasmanında skoru 2-0'a getirdi. pic.twitter.com/smJFwBRiLJ — A Spor (@aspor) March 3, 2026

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER NGAHA FARKI 2'YE ÇIKARAN GOLÜ ATTI

29' Barış Alper Yılmaz’ın attığı pasta, R. Ngaha sol ayak içiyle fileleri havalandırarak skoru 2-0’a getirdi.

VAR KONTROLÜNÜN ARDINDAN GOL GEÇERLİ OLDU

33' Eren Elmalı'nın ofsaytta olma şüphesiyle yapılan VAR incelemesinde gol kararı geçerli oldu.

ALANYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

41' Güven Yalçın, Galatasaray ceza sahası içinde topla buluştu. Zarif bir çalımın ardından yaptığı plase vuruşta top az farkla auta gitti.

GALATASARAY 3. GOLE ASPRILLA İLE YAKLAŞTI

43' Barış Alper Yılmaz topu harika şekilde taşıdı. Pasını Yimmi Asprilla’ya aktardı, ancak kaleci Victor yakın mesafeden muhteşem bir kurtarış yaptı.

İLK YARI SONUCU: ALANYASPOR 0- 2 GALATASARAY

2. YARIDAN ÖNCE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Galatasaray'da 2. yarı öncesi Barış Alper Yılmaz yerine Lang oyuna girdi.

Alanyaspor'da ise Enes ve Fatih oyundan çıktı. Hadergjonaj ve Ümit oyuna girdi.

MAÇTA 2. YARI BAŞLADI

46' Alanyaspor'un santrasıyla 2. yarı başladı

İBRAHİM'İN FRİKİKTEN ATTIĞI ŞUTU GÜNAY ÇIKARDI

51' Alanyaspor’da İbrahim Kaya, kaleyi cepheden gördüğü noktadan frikik şutu çekti. Kaleci Günay Güvenç ise topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

GALATASARAY ÇOK NET KAÇIRDI

56' Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, net bir fırsatı değerlendiremedi, Alanyasporlu Ümit topu çizgiden çıkardı. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

HAGI UZAK MESAFEDEN KALEYE VURDU GÜNAY SON ANDA ÇIKARDI

61' Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Hagi uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşündü. Günay topu son anda kornere çeldi ve ufak bir sakatlık geçirdi.