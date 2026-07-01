Alanyaspor'dan 13 yıl sonra kulübün efsane futbolcusu olarak ayrılan 36 yaşındaki Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu.
EFECAN KARACA SAYIYER'E GERİ DÖNDÜ
Efecan 2011-2012 sezonunda formasını giydiği 1. Lig ekibi Sarıyer'e geri döndü.
İstanbul temsilcisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efecan Karaca'nın transferini şu şekilde duyurdu:
"Herkes gün olur evine geri döner… Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor! Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca!"
Herkes gün olur evine geri döner… 💙🤍— SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) July 1, 2026
Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor! 🤜🤛
Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca!#MartıRuhu pic.twitter.com/pySZxfo0xG