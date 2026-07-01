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Alanyaspor'dan 13 yıl sonra kulübün efsane futbolcusu olarak ayrılan 36 yaşındaki Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu.

EFECAN KARACA SAYIYER'E GERİ DÖNDÜ

Efecan 2011-2012 sezonunda formasını giydiği 1. Lig ekibi Sarıyer'e geri döndü.

İstanbul temsilcisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efecan Karaca'nın transferini şu şekilde duyurdu:

"Herkes gün olur evine geri döner… Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor! Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca!"