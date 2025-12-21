Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Oba Stadı'nda son sırada yer alan Karagümrük'ü konuk etti. 7 haftadır 3 puana hasret olan ev sahibi karşılaşmaya hızlı başladı. 13'te sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarladığı filelerle buluşturdu. 22'de Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı. 34'te Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da daha etkili olan Alanyaspor'du. 58'de sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. Maçın sonlarına doğru Karagümrük baskısını arttırdı. 82'de Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kornere çeldi. 88'de Alanyaspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına giren Duarte'nin şutunda kaleci Grbic, topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncusu Atakan Çankaya uzaklaştırdı. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi 7 hafta sonra aldığı galibiyetle puanını 21 yaptı. Son sıradaki Karagümrük ise 9 puanda kaldı.