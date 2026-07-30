Alanya'daki orman yangınında ikinci gün: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Söndürme faaliyetlerine AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekipler destek veriyor. Ayrıca Jandarma'ya ait TOMA'lar da yangının kontrol altına alınması için sahada aktif rol oynuyor.