Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alanya'daki orman yangınında ikinci gün: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Fakırcalı Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de devam ediyor. Alevlerle mücadele eden ekiplerin çalışmaları ve yangının boyutu dron ile havadan görüntülendi.Kaynak: İHA
RÜZGARIN ETKİSİYLE DİĞER MAHALLEYE SIÇRADI
Yangına ilk gün 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışması dururken, karadan söndürme faaliyetleri gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede komşu Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yayıldı.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVA DESTEĞİ YENİDEN BAŞLADI
Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yeniden havalanarak alevlere müdahale etmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara 95 kara aracı ve 320 personel katılıyor.
Söndürme faaliyetlerine AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekipler destek veriyor. Ayrıca Jandarma'ya ait TOMA'lar da yangının kontrol altına alınması için sahada aktif rol oynuyor.