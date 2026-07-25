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Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan İncekum Plajı'nda, gece saatlerinde deniz aniden hareketlendi. Yükselen dev dalgalar, sahil şeridinde bulunan beş yıldızlı bir tesise ait onlarca şezlongu sürükleyerek yoğun kum tabakasının altına hapsetti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte plaja gelen tatilciler ve tesis personeli, karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Duruma hızla müdahale eden plaj cankurtaranları ile otel çalışanları, ellerine aldıkları küreklerle zaman kaybetmeden temizlik çalışması başlattı. Yoğun bir mesai harcayan ekipler, kumlara gömülen şezlongları tek tek kazıyarak çıkarıp yeniden hizmete hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Aileleriyle birlikte deniz keyfi yapmak için sahile inen çocuklar ise ekiplerin bu gayretine kayıtsız kalmadı. Yaşananları meraklı gözlerle izleyen minikler, çalışmalara oyun havasında katılarak elleriyle kumu kazdı. Çocukların bu desteği sayesinde kum tabakasının altında kalan bazı şezlong parçaları daha hızlı şekilde gün yüzüne çıkarıldı.