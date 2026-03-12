Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza, Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki motosiklet, yabancı uyruklu H.B’nin kullandığı 07 MC 2189 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehdi Akdağ yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Mehdi Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.