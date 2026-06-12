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Kaynak: AA

Kaza, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Furkan Barış Aksoy'un idaresindeki 06 DUZ 241 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Furkan Barış Aksoy’un kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy’un, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Genç sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

YOLCUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve kazada ağır yaralanan Y.E.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Y.E.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.