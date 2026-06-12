Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Barış Aksoy'un kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Furkan Barış Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E.Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.