Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Danimarka uyruklu Ali G. (26) yönetimindeki 07 AGZ 441 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Furkan Ç. (26) idaresindeki 23 FC 379 plakalı araçla çarpıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Kazada iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Resul A. (22) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.