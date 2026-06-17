Kaynak: İHA

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda rahatsızlanan Moldova uyruklu turist kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan Moldova uyruklu 51 yaşındaki Alexandru Lunac, havuz bölümünde güneşlendiği sırada aniden rahatsızlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lunac doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.