Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (50) yönetimindeki 33 BUU 58 plakalı Mercedes marka otomobil, karşıya geçmeye çalışan Çekya vatandaşı Petr Qualizza’ya (74) çarptı.

Alanya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çek turist hayatını kaybetti - Resim : 1

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan turist için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Qualizza, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Alanya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çek turist hayatını kaybetti - Resim : 2

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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