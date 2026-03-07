Alanya ilçesinde bulunan Alanya Yat Limanı açıklarında saat 11.30 sıralarında balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede teknenin suyla dolduğunu fark eden balıkçılar, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.

SAHİL GÜVENLİK İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Su almaya devam eden balıkçı teknesi ise bir süre sonra yavaş yavaş sulara gömülerek gözden kayboldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

BATMA ANI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan teknenin batma anı bölgede bulunan bir dron tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde su alan teknenin kısa süre içinde tamamen sulara gömülerek kaybolduğu görüldü. Sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.