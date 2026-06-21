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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde haziran ayının sonlarına doğru etkisi iyice hissettiren yaz sıcakları, sahillerdeki hareketliliği artırdı. Hava sıcaklığının 31 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı turizm merkezinde, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

İlçenin en gözde turizm noktalarının başında gelen dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda büyük bir yoğunluk yaşandı. Sıcak havadan bunalan tatilcilerin bir kısmı Akdeniz’in serin sularında serinlemeyi seçerken, bir kısmı ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Sahillerdeki yoğunluğun yanı sıra Alanya açıklarında düzenlenen mavi yolculuklar ve tekne turları da turistlerden yoğun ilgi gördü. Akdeniz’de geziye çıkan tatilciler, teknelerin güvertesinde güneşlenip manzaranın tadını çıkarırken, zaman zaman denize girerek serinledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler de cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

Eşiyle birlikte hafta sonu tatili için Kleopatra Plajı’nı tercih eden 33 yaşındaki Hande Alanya, ilçedeki atmosferi şu sözlerle aktardı:

"Güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Dışarıdan gelecek olan herkesi eşsiz güzelliklerini deneyimlemeleri için Alanya’ya bekliyoruz. Tüm babaların da Babalar Günü kutlu olsun."