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Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz turuna çıkan yerli ve yabancı tatilciler, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Alanya Kalesi açıklarında seyreden gezi teknesinin çevresinde beliren 4 yunus, yolculara keyifli dakikalar yaşattı.

Tekneyle adeta yarış içerisine giren yunusları fark eden tatilciler, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Görsel şölen sunan canlıları yakından izleyen yolcular, bu özel anları alkışlar eşliğinde cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Bir süre boyunca tur teknesine eşlik ederek renkli görüntüler oluşturan yunuslar, daha sonra maviliklerde gözden kayboldu.