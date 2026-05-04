Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

CÜZİ BİR CEZA

Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümünün gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle üç katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza kesildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİNİN ŞİRKETİ

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait olan Alagöz Maden şirketine yakın zamanda birçok kez ceza kesilmişti.

Söz konusu cezaların 5 milyon TL olduğu belirtilmişti. Şirketin Giresun'daki maden sahalarında benzer görüntüler kayda geçmişti.