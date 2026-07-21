İzmir’in gözde turizm merkezi Alaçatı’da tatil yapan bir vatandaş, bölgedeki fahiş fiyatlara ve taksi ücretlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Basit bir tosttan taksi tarifesine kadar her şeyin aşırı pahalı olduğunu belirten tatilci, "Antalya ve Bodrum’u da gördüm ama burası korkunç bir durumda" diyerek tatil planı yapanları uyardı.

Yaz sezonunun ortasında Çeşme Alaçatı’daki fiyat politikası tatilcileri çileden çıkarmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda da bölgeyi ziyaret ettiğini ve bu yıl Antalya ile Bodrum’da da tatil yaptığını belirten bir kadın tatilci, Alaçatı'da karşılaştığı tablosunu çektiği videoyla gözler önüne serdi.

"LÜKS MEKANA SÖZÜM YOK AMA BİR TOST 500 LİRA!"

Sadece karnını doyurmak isteyen sıradan işletmelerde bile astronomik rakamlarla karşılaştığını ifade eden tatilci, lüks mekanların yüksek fiyatlarını anlayışla karşıladığını ancak standart hizmetlerdeki fiyatların kabul edilemez olduğunu söyledi. Deneyimlerini sıralayan tatilci şu ifadeleri kullandı:

"Sıradan bir yerde domatesli makarna 350 TL, patates kızartması sosuyla birlikte 275 TL. Marketlerde 150 TL'ye satılan limon dondurmayı burada 500 TL'ye satıyorlar. Dün akşam yediğim dümdüz bir yengen tost için 500 lira ödedim. Lüks mekanların pahalı olmasına lafım yok ama normal bir öğün bile ateş pahası."

BEACH VE RESTORAN FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Gittiği kulüpte 3.000 TL harcama limiti ödediğini belirten tatilci, bu bütçeyle neredeyse hiçbir şey tüketilemediğini vurguladı. Menüdeki fiyatları paylaşan tatilci, bir dilim ıslak kekin 500 TL, bir hamburgerin ise 1.100 TL olduğunu dile getirerek, "3 bin liralık limitle bütün gün sadece bir latte ve bir hamburger yiyebiliyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TAKSİCİYLE KAVGA ETTİM, KİLOMETRE HESABINIZI YAPIN"

Fiyat artışlarının sadece yeme-içme sektörüyle sınırlı kalmadığını, ulaşımda da ciddi sorunlar yaşandığını savunan tatilci, taksi kullanımıyla ilgili de "Daha ilk günümde taksiciyle kavga ettim. Burada taksimetre kilometre başı 66 TL yazıyor. 10 kilometrelik mesafeye giriş ücretiyle birlikte yaklaşık 700 TL tutması gerekirken benden bin 200 TL istendi. Alaçatı’ya gelecekseniz taksiye bindiğinizde kilometrenizi mutlaka ölçün” uyarılarda bulundu.

"İLK GÜNÜMDE 5.500 LİRA HARCADIM, KALAN GÜNLERİ DÜŞÜNÜYORUM"

İlk gün saat 15:00 civarında beldeye giriş yaptığını ve sadece birkaç saat içinde 5 bin 500 TL harcadığını belirten tatilci, "Konaklama uygun olabilir ama gündelik harcamaların altından kalkılmıyor. Her gün oturup 5 bin lira harcamanız lazım. Buraya gelmeyi düşünenler bir kez daha düşünsün, gerçekten gelinmezmiş" diyerek sözlerini tamamladı.