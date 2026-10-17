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Kaynak: İHA

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde 28 yaşındaki Pınar Güneş'in tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 14 Ekim'de Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında fuhuş parası nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güneş, tabancayla vurularak ağır yaralandı. 28 yaşındaki kadın, aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından Urla'nın Zeytinler mevkisinde suçta kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

SİLAHI ATEŞLEYEN ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişleterek olayla bağlantılı diğer kişileri de belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pınar Güneş'e ateş ettiği iddia edilen A.M.'nin 17 yaşında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.