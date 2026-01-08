Twilight In Concert kapsamında, filmin hafızalara kazınan melodileri 12 kişilik bir rock ve orkestra topluluğu tarafından sahnede canlı olarak seslendirilecek. Müzik salonu sararken, orijinal film dev ekranda eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşacak. Binlerce hayranın zihnine kazınan sahneler, bu kez bin adet mumla aydınlatılan loş ve büyülü bir atmosferin içinde yeniden akacak.

Karanlık, romantik ve gizemli dünyasıyla Alacakaranlık evreninin içine adım atma fırsatı sunan bu özel gösterim, izleyicilerini 10 Ocak’ta Zorlu PSM’de ağırlayacak. Sinema ve müziğin iç içe geçtiği bu gece, seriyi yıllar sonra yeniden keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.