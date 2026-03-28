Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Bir kişi, birlikte alkol aldığı şahsı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde ilçede bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.U. ile M.G. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Y.U., eline geçirdiği bıçakla M.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.G.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Şüpheli Y.U. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.