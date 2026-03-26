Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde öne sürülene göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı.

Tartışmanın ardından E.U. ve D.U. tüfekle anne N.E. ve oğlu İ.E.’nin yaşadığı ikamete ateş açtı. Olayda, N.E. ve İ.E. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de anne ve oğlunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KURŞUNLAMA OLAYI DAHA YAŞANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheliler E.U. ve D.U. yakalanırken, aynı saatler içerisinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kurşunlama olayı daha oldu. Bu kez Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Nazır Geçidi Sokak üzerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir ikamete ateş açıldı. Kurşunlar ikamete isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri ikinci kez gerçekleşen kurşunlama olayının şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





